В благоустройство норильских дворов вложат 64,5 миллиона рублей

Власти Красноярского края выделят на благоустройство дворов в Норильске около 64,5 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство строительства и ЖКХ региона.

«В рамках проекта на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в городе Норильске планируется вложить как средства федерального и регионального бюджетов, так и муниципалитета», — отметили в ведомстве.

На благоустройство дворовых территорий направят более 39 миллионов рублей, набережной озера Долгое — 18,6 миллиона рублей, а на модернизацию городского парка — 6,6 миллионов рублей. Из федерального бюджета на эти цели поступит 36,6 миллионов рублей, из краевой казны — 25,4 миллиона рублей. Также Там отметили, что в рамках программы пройдет благоустройство дворовых территорий с общим объемом финансирования более 39 млн рублей, набережной озера Долгое (18,6 млн рублей) и обустройство городского парка (6,6 млн рублей). Также будут привлечены средства жителей города.

Ранее сообщалось, что в Норильске к 2018 году построят тепличный комплекс, способный производить до одной тысячи тонн овощей в год. При этом уже в 2017 году в городе заработает аналогичный мощностью 200-300 тонн.

