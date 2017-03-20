В Норильске построят тепличный комплекс на тысячу тонн овощей в год

В Норильске к 2018 году построят тепличный комплекс, способный производить до одной тысячи тонн овощей в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Олега Курилова.

При этом уже в 2017 году в городе построят аналогичный комплекс мощностью 200-300 тонн, рассказал мэр. Курилов заявил, что для реализации проекта привлечены исключительно частные средства, однако он не стал называть объем инвестций и самих инвесторов.

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«Оба проекта абсолютно реализуемы, потребность в плодово-овощной продукции в Норильске есть», — заметил мэр. По его словам, в проект также могут быть привлечены средства Фонда развития моногородов, была подана соответствующая заявка.

Фонд развития моногородов — некоммерческая организация, учрежденная Внешэкономбанком в октябре 2014 года во исполнение указов президента России. Среди основных задач фонда — обеспечение развития российских моногородов через диверсификацию их экономики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. На финансирование этой деятельности из федерального бюджета было выделено около 29 миллиардов рублей.

