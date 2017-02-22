На развитие Таймыро-Туруханской опорной зоны выделят 50 миллиардов рублей

На развитие Таймыро-Туханской опорной зоне на севере Красноярского края местные власти планируют привлечь 50 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственные документы.

«На начало 2017 года привлечено шесть миллиардов рублей», — говорится в материалах.

Завершить реализацию проекта планируется к 2019 году. В частности, будет модифицирована инфраструктура зоны и города Норильска, а также созданы Усть-Енисейский и Хатангский центры нефтедобычи и Диксонский центр угледобычи. Отмечается, что в результате модернизации экспорт угля вырастет до трех миллион тонн в год, нефти — до пяти миллионов тонн. Помимо этого, будут созданы четыре тысячи новых рабочих мест.

Обновленная государственная программа социально-экономического развития Арктики до 2025 года предусматривает привлечение инвестиций в размере 209 миллиардов рублей. Основными драйверами развития Арктики станут восемь опорных зон развития: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская. Для каждой из них будет утвержден свой перечень приоритетных проектов, которые будут реализовываться на условиях государственно-частного партнерства.