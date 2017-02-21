Норильские абитуриенты получат авиабилеты для обучения за пределами города

Власти Норильска обеспечат авиабилетами выпускников девятых и одиннадцатых классов в период реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) местного аэропорта. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Утвержден список из 3129 человек, которым городские власти гарантируют вылет из Норильска для продолжения обучения за пределами города. Билеты будут выдаваться с 1 марта.

Также билеты выдадут 206 военнослужащим, демобилизирующимся в Норильск и Таймыр этим летом.

Первый этап реконструкции ВПП норильского аэропорта начался в июне 2016 года, в 2017 и 2018 годах пройдут следующие. Из-за климатических особенностей работы будут выполняться в период с 1 июня по 15 сентября. Завершить реконструкцию планируется к осени 2018 года. До этого времени пассажиропоток будет ограничен. В частности, аэропорт не может принимать воздушные суда типа Boeing, их заменяют самолеты малой авиации.

Около 9,6 миллиардов рублей на обновление аэропорта направил федеральный бюджет, еще три миллиарда рублей — компания «Норильский никель».