Жители Норильска поставили на улице новый холодильник для обмена книгами

Библиотекари Норильска установили новый уличный книжный холодильник, куда любой желающий может складывать прочитанное и делиться таким образом им с другими. Об этом сообщается в Instagram библиотечной системы Норильска.

Предыдущая «Маленькая свободная библиотека», содержавшаяся в холодильнике «Бирюса», расписанном норильским граффити-художником, простояла полтора года, но получила в результате пурги «травмы», несовместимые с жизнью. Читатели, пользовавшиеся ей, проспонсировали установку нового книжного хранилища.

Его дизайном занялся каллиграф и дизайнер Роман Робышев. В ближайшее он пообещал поделиться видеозаписью создания оформления нового книжного холодильника. Робышев нанес на его корпус множество цитат из классических произведений литературы. Расположена новая «свободная библиотека» по адресу Ленинский проспект, 20а.