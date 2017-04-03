Музеи девяти регионов расскажут историю освоения севера

В России стартовал межмузейный проект, посвященный освоению Русского Севера. Проект «Освоение Севера: тыс­яча лет успеха», инициированный компанией «Норникель», направлен на привлечение внимания к истории освоения севера, передает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках проекта музеи девяти регионов страны будут проводить выставки экспонатов, связанных с историей русского пути на Север. Первый этап состоится в 2017 году в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. Откроет мероприятия проекта выставка «Пути на Север» в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике, которая состоится 7 апреля. В октябре в Российской государственной библиотеке будут представлены карты российского севера. А в Государственном музее истории Санкт-Петербурга посетители смогут увидеть «Образы Севера».

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«Данный проект позволит вписать историю последних десятилетий XX века в более широкий контекст. Россия традиционно осваивала свои северные территории, и это освоение было и торговым, и промышленным. Норильск — как современная промышленная столица северных регионов России — станет точкой, где проект будет завершен», — отметила старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.

Завершение проекта запланировано на 2019 год. Каждая из экспозиций будет сопровождаться выпуском иллюстрированного научно-популярного каталога, рассказала куратор проекта доктор исторических наук Юлия Кантор.

Уникальность проекта заключается в том, что экспозиции позволят рассмотреть тысячелетний русский путь на Север при помощи артефактов, документов, литературных произведений и мультимедийных композиций, поясняет Зелькова. «Надеюсь, что проект задаст атмосферу, сформирует корректный культурно-исторический контекст и позволит узнать новое о тех чудесных местах, где Россия развивается и имеет стратегические интересы», — добавила вице-президент компании.