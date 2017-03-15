«Норникель» получил награду за экологическую ответственность

«Норникель» получил гран-при за экологическую ответственность на всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2016», организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщается на сайте «Норильского никеля».

Гран-при президент РСПП Александр Шохин вручил вице-президенту «Норникеля» Елене Безденежных. Высокую оценку компания получила за комплексный проект по закрытию Никелевого завода в Норильске, связанного с решением не только экологических, но и социальных задач. Министр природных ресурсов Сергей Донской, выступая в рамках мероприятия, высоко оценил экологические усилия «Норникеля». Он отметил, что правительство внимательно следит за инвестициями бизнеса в экологию и модернизацию производства. И «Норникель» является абсолютным лидером экологических изменений, происходящих в промышленной политике России. В свою очередь Елена Безденежных добавила, что компания сегодня является «справочником» ведущих доступных экологических технологий в мире. Она также отметила, что в своей деятельности «Норникель» ориентируется только на инновационные решения, а инвестиции в экологию являются рекордными.

Компания также заняла первое место в номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства». Эту награду Александр Шохин вручил старшему вице-президенту компании Ларисе Зельковой. По словам Ларисы Зельковой, социальное предпринимательство — это новые возможности для развития как городов, так и их жителей. Компания поддерживает проекты, которые приносят минимальную выгоду предпринимателю, но помогают сделать жизнь окружающих удобнее и ярче.