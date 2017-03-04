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В Норильске прошел первый матч Ночной Хоккейной Лиги за Полярным кругом

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Ночная Хоккейная Лига (НХЛ) 4 марта впервые провела матч в Норильске за Полярным кругом. Местные хоккеисты принимали звездную команду «Легенды хоккея», сообщает пресс-служба НХЛ.

В составе команды гостей были известные хоккеисты: Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Александр Кожевников, Александр Якушев и другие, а также представители «Норникеля» в лице Владимира Потанина и Сергея Батехина.

«Легенды хоккея» одержали победу со счетом 11:5. Однако, как заявили представители НХЛ, игроки из Норильска с точки зрения физической подготовки и тактики выглядели достойно на фоне чемпионов мира и Олимпийских игр.

Счет в матче открыл Владимир Потанин. Он забил за игру две шайбы и отдал несколько результативных передач. В команде гостей также отличились Павел Буре (4 шайбы), Игорь Мишуков (1 шайба), Сергей Батехин (1 шайба), Александр Могильный (2 шайбы) и Алексей Касатонов (1 шайба).

Перед началом игры знаменитые спортсмены провели мастер-класс для юных хоккеистов и встретились с болельщиками. Все средства, полученные от продаже пригласительных билетов — это более 1,2 миллиона рублей — плюс благотворительный взнос от компании «Норникель» (равный сумме сбора), будут переданы в детские хоккейные клубы Норильска и Дудинки.

«Поддержка спорта и развитие спортивной инфраструктуры в городах, где живут наши работники, один из ключевых элементов социальной политики «Норникеля», — заявил после матча президент компании Владимир Потанин. — Такие спортивные события, как сегодняшний матч, принципиально важны, так как привлекают людей к занятиям спортом. Интерес, который вызвал матч у жителей Норильска, лишний раз это подтверждает».

В 2016 году Владимир Потанин возглавил попечительский совет Фонда развития любительского хоккея Ночная Хоккейная Лига. На этом посту он будет контролировать целевую программу поддержки ветеранов отечественного хоккея, а также другие проекты, направленные на развитие любительского хоккея в России. Программы будут осуществляться, в том числе, при поддержке компании «Норникель».

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