«Норникель» проведет форумы для инициативных горожан Заполярья

Компания «Норникель» организует в городах Заполярный и Норильск форумы социального развития «Город — это мы!», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию. Мероприятия пройдут 4 и 18 марта соответственно.

Участие в этих форумах примут небезразличные горожане, готовые участвовать в развитии своих сообществ. В этом, сообщают в компании, заключается главная задача мероприятий — усилить и объединить таких людей, готовых улучшать пространство вокруг себя.

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По подсчетам компании, в Заполярном таких активных сообществ более 20, в Норильске и Дудинке — более 30. Форум позволит им обменяться опытом, познакомиться с экспертами и успешными практиками городского развития.

На площадке «Соседи 2.0» активисты познакомятся с общественно-полезными проектами сообществ из других регионов. Креативное пространство «Сообща» позволит обменяться идеями и ресурсами, найти партнеров.

Форум социальных технологий — часть благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Он проводится уже третий год при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района.

Ранее сообщалось, что «Норникель» займется модернизацией и обустройством поселка Тухард на севере Таймыра. Компания планирует возвести в поселке новую котельную и улучшить коммунальную инфраструктуру поселения, фактически создав на месте старого Тухарда новый.