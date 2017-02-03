«Норникель» перестроит поселок на севере Таймыра

Компания «Норникель» решила модернизировать и обустроить поселок Тухард на севере Таймыра, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря организации Елену Безденежных.

Благоустройство поселка пройдет в рамках проекта «Комфортный Таймыр», считающийся в компании приоритетным, отметила Безденежных. Фактически на месте старого Тухарда будет создан новый поселок.

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Компания планирует значительно улучшить качество жизни селян, в частности возвести в поселке новую котельную и улучшить коммунальную инфраструктуру поселения.

Поселок Тухард основан в 1968 году. Оттуда началась постройка газопровода Мессояха — Дудинка — Норильск. Сейчас население Тухарда составляет 350 человек. Коренными жителями, заселявшими земли вокруг поселка до прихода советских газодобытчиков, были ненцы, их местный шалашный городок назывался Кислый Мыс.

