На Таймыре появился самый северный в России горнолыжный комплекс

В городе Дудинка на полуострове Таймыр в Красноярском крае появился горнолыжный комплекс «Кайа», самый северный в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таймырского района края.

«Состоялось открытие современного горнолыжного комплекса "Кайа" в Дудинке. Это самый северный в Красноярском крае, да и в России, комплекс», — рассказали в пресс-службе.

Проект комплекса победил в рамках конкурса социальных инициатив «Мир новых возможностей». 10 миллионов рублей на его строительство предоставила районная администрация, еще пять миллионов — компания «Норникель».

В феврале сообщалось, что компания «Норникель» модернизирует и обустроит поселок Тухард на севере Таймыра. Компания планирует значительно улучшить качество жизни селян, в частности возвести в поселке новую котельную и улучшить коммунальную инфраструктуру поселения.

