Археологи нашли на Таймыре следы русских поселений XVIII-XIX веков

На полуострове Таймыр на Крайнем севере найдены следы русских поселений XVIII-XIX веков, сообщает ТАСС со ссылкой на археолога Николая Степанова.

«В западной части Таймыра в низовьях Енисея, в пространстве от Дудинки до Диксона, мы выявили девять археологических объектов. Это следы селений на месте существующих и ныне населенных пунктов Толстый мыс и Ананьино, а также стоянки, зимовья русских промысловиков», — сказал Степанов. По его словам, самый старый объект датируется XVIII веком, остальные — XIX веком.

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Археологи нашли покрытые слоем дерна срубы домов, а также многочисленные кости рыб и млекопетающих.

Впервые русские начали заселять Таймыр в XVII веке. В XVIII веке участники Великой Северной экспедиции отметили на картах несколько поселений на полуострове — Толстый Нос, Волгино, Гольчихинское, Стрелово, Троицкое, Крестовское.

В феврале сообщалось, что компания «Норникель» модернизирует и обустроит поселок Тухард на севере Таймыра. Компания планирует значительно улучшить качество жизни селян, в частности возвести в поселке новую котельную и улучшить коммунальную инфраструктуру поселения.

