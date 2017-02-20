Ученые проследят за передвижением белых медведей на Таймыре

На Таймыре ученые проследят за передвижениям белых медведей, чтобы определить ареал их обитания. Об этом ТАСС сообщил директор ФГБУ «Заповедники Таймыра» Виктор Матасов.

Для этого на животных наденут спутниковые ошейники. Операция пройдет весной 2018 года, когда звери выйдут из спячки. «Ошейники закуплены, планируем на следующий год пометить ими четыре-пять самок, чтобы проследить за их пространственными передвижениями», — рассказал Матасов, уточнив, что ошейниками метят самок, поскольку на самцах из-за особенностей строения черепа он не держится.

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По словам директора заповедника, на Таймыре и арктических островах обитают 1,6-2,2 тысячи особей белых медведей. При этом Матасов уточнил, что в данном экорегионе звери чувствуют себя хорошо, исхудавших и больных особей исследователи не встречали.

Всего в Арктике обитают более 20 тысяч особей белых медведей. Начиная с 2011 года в России проводятся экспедиции по изучению их миграции.

В декабре 2016 года были опубликованы результаты международного исследования, согласно которому в течение следующих 35 лет популяция белых медведей сократится более, чем на 30 процентов из-за глобального потепления. Выводы были сделаны после 35 лет наблюдений за перемещением 19 групп полярных медведей. Также учитывались спутниковые денные о ледовой обстановке в Арктике. Отмечалось, что вероятность того, что данный прогноз сбудется — 70 процентов.