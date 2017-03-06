69-я параллель
 

В городе Заполярном открыта новая ледовая арена

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В городе Заполярный Мурманской области 6 марта прошла торжественная церемония открытия современной крытой ледовой лощадки, сообщает Таймырский Телеграф. 35 миллионов рублей для строительства арены предоставила компания «Норникель».

Площадка может использоваться круглый год, что подстегнет интерес жителей города и Печенгского района к ледовым видам спорта, считает почетный гость церемонии открытии, известный советский хоккеист Сергей Гимаев. «Уже скоро вы ощутите, насколько поменяется спортивное мировоззрение жителей района. Ведь один хоккейный корт может обеспечить спортивной составляющей около тысячи мальчишек и девчонок», — сказал он.

Возведена площадка на особом монолитном железобетонном фундаменте. Длина катка составила 66 метров, ширина — 36 метров, высота — 14 метров. Отмечается, что стадион отвечает всем современным требованиям безопасности. Трибуны вмещают 300 человек.

4 марта за Полярным кругом, в городе Норильск, прошел первый матч Ночной Хоккейной Лиги (НХЛ). Местные хоккеисты принимали звездную команду «Легенды хоккея». На лед вышли Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Александр Кожевников, Александр Якушев и другие. За команду гостей также сыграли представители «Норникеля» — глава компании Владимир Потанин и старший вице-президент Сергей Батехин.

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