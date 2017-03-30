«Норникель» направил на благотворительность более шести миллиардов рублей

Компания «Норникель» в 2016-м году направила более шести миллиардов рублей на благотворительные цели. Об этом в рамках в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» заявила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Традиционно компания инвестирует в социальные структуры территорий, где мы присутствуем. Последние пять лет активно развиваем грантовые и конкурсные программы в Норильске и на Кольском полуострове, — отметила Лариса Зелькова. —Важно понимать, как проекты будут развиваться после получения гранта, формировать некоммерческие партнерства. Кроме того, компания уделяет большое внимание развитию социального предпринимательства — академия социального предпринимательства, предоставление беспроцентных займов на социальные проекты».

Полный детальный отчет о деятельности будет представлен в начале июня.

28 марта «Норникель» и власти Мурманской области договорились о сотрудничестве в сфере экологии при реализации инвестиционных проектов и сохранения естественных ландшафтов Кольского полуострова. В компании выделили ключевые аспекты экологической программы — снижение выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы и безопасное складирование отходов.

Также компания окажет поддержку природному парку «Полуостров Рыбачий и Средний» в виде более 7,5 миллионов рублей, проинвестированных в обустройство экологических маршрутов, а также приобретение оборудования для обеспечения инспекторского контроля состояния окружающей.

Ранее в марте« Норникель» получил гран-при за экологическую ответственность на всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2016», организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания также заняла первое место в номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства».