«Норникель» и власти Мурманской области подписали соглашение по охране природы

Компания «Норникель» и власти Мурманской области договорились о сотрудничестве в сфере экологии при реализации инвестиционных проектов и сохранения естественных ландшафтов Кольского полуострова. Соглашение подписали губернатор региона Мария Ковтун и статс-секретарь корпорации Елена Безденежных, сообщает пресс-служба «Норникеля».

В компании выделили ключевые аспекты экологической программы — снижение выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы и безопасное складирование отходов.«Результаты уже есть — реализуется проект утилизации солевого стока никелевого рафинирования в Мончегорске, что позволит исключить попадание жидких отходов никелевого производства Кольской ГМК в окружающую среду; построен участок брикетирования рудного сырья в Заполярном, в результате производственные выбросы сернистого ангидрида сократились с 42 тысяч тонн в год до 1 тысячи 400 тонн», — сообщает пресс-служба.

Также компания окажет поддержку природному парку «Полуостров Рыбачий и Средний» в виде более 7,5 миллионов рублей, проинвестированных в обустройство экологических маршрутов, а также приобретение оборудования для обеспечения инспекторского контроля состояния окружающей.

15 марта «Норникель» получил гран-при за экологическую ответственность на всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2016», организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания также заняла первое место в номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства».