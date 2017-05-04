В Норильске создан музей семейных историй горожан

В Норильске начал работу виртуальный «Музей людей», в котором каждый желающий может поделиться со всеми фотографиями, кинохроникой, историями из жизни города и своей семьи. Об этом сообщает ТАСС.

«Это своего рода попытка создать некий агрегатор, где будут собираться истории людей, фотографии, документы и любительские кинокадры из семейных архивов, оцифрованные копии предметов из частных коллекций, все то, что связано с историей Большого Норильска», — цитирует агентство автора проекта Максима Трофимова. Сейчас музей существует в промо-версии, однако уже к июню его создатели намерены представить его в полноценном виде.

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По словам Трофимова, музей позволит любому жителю вписать себя в общую летопись истории Норильска, наряду с известными людьми. Предметы из архивов граждан объединят в каталоги и виртуальные экспозиции, что облегчит работу ученым. Проект реализуется при поддержке компании «Норникель».

В апреле в России стартовал межмузейный проект, посвященный освоению Русского Севера. Проект «Освоение Севера: тыс­яча лет успеха», инициированный компанией «Норникель», направлен на привлечение внимания к истории освоения севера. В рамках проекта музеи девяти регионов страны будут проводить выставки экспонатов, связанных с историей русского пути на Север.