Власти Норильска решили проблему очередей за билетами в аэропорту

Властям Норильска удалось ликвидировать очереди за билетами, возникшие из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Алыкель. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Виктора Толоконского со ссылкой на мэра Норильска Олега Курилова.

Для этого властям пришлось изменить систему авиаперелетов. «Глава города отметил, что очереди в некоторых авиакассах были при старте продаж билетов на летнее расписание, сейчас ситуация нормализовалась. Снизить ажиотажный спрос помогла система заявочного бронирования билетов, которая постоянно корректируется в связи с потребностями жителей, изменением графиков отпусков», — говорится в сообщении.

Таким образом, все зарезервированные и невыкупленные в течение двух недель билеты опять идут на продажу. Это значительно снизило напряжение, возникающее при распределении отпусков сотрудников компании «Норникель».

Первый этап реконструкции ВПП норильского аэропорта начался в июне 2016 года, в 2017 и 2018 годах пройдут следующие. Из-за климатических особенностей работы будут выполняться в период с 1 июня по 15 сентября. Завершить реконструкцию планируется к осени 2018 года. До этого времени пассажиропоток будет ограничен. В частности, аэропорт не может принимать воздушные суда типа Boeing, их заменяют самолеты малой авиации.

Около 9,6 миллиардов рублей на обновление аэропорта направил федеральный бюджет, еще три миллиарда рублей — компания «Норильский никель».