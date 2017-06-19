На реконструкцию норильского молодежного центра потратили 350 миллионов рублей

В Норильске (Красноярский край) после реконструкции открылся молодежный центр. Об этом ТАСС рассказали в городской администрации.

В модернизированном центре появились мастерские, репетиционные базы, спортивные и актовый залы, фото- и звукозаписывающая студии и коворкинг-зоны. Его вместимость составляет тысячу человек.

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«Здесь каждый найдет занятие по душе и сможет реализоваться в выбранной области. Самое важное, что тем, кто сюда приходит, здесь нравится. Это говорит о том, что молодежный центр нужен Норильску и его жителям», — заявил глава Норильска Олег Курилов. Его слова приводит НИА «Красноярск».

Реконструкция здания длилась два года. Мэрия Норильска выделила на строительные работы и оснащение центра 350 миллионов рублей.

