Высокоскоростной интернет появится в Норильске в 2018 году

В 2018 году Норильск будет обеспечен высокоскоростным и широкополосным доступом к интернету. Об этом рассказал интернет-изданию Kn51.ru старший вице-президент и финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

Тестирование волоконно-оптической лини связи (ВОЛС), протянутой в город из Нового Уренгоя, по его словам, начнется нынешним летом. В целом проект предусматривает строительство ВОЛС протяженностью 956 километров и пропускной способностью 40 гигабит по Ямалу и Красноярью.

До настоящего времени, доступ к сети в Норильске обеспечивается через спутниковые каналы, что чревато низкой скоростью и высокой стоимостью, а также ограничениями по количеству трафика.

В мае 2017 года сообщалось о запуске сети 4G в Норильске и Дудинке одним из операторов сотовой связи, абонентами которого в Заполярье является более 130 тысяч человек.