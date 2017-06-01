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В Норильске начали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта

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В аэропорту Норильска начались работы по реконструкции центральной части взлетно-посадочной полосы (ВПП). До середины сентября транспортный узел не сможет принимать крупные самолеты типа Boeing, их заменит малая авиация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора аэропорта Андрея Никифорова.

«Приступили к самому ответственному и наиболее технически сложному этапу реконструкции, в ходе которого предстоит заменить центральную часть ВПП. Все службы аэропорта готовы к работе в новых условиях временной транспортной схемы, и мы уверены, что 16 сентября строители сдадут отреконструированную ВПП», — заявил Никифоров. Сейчас ВПП передают техническим работникам, через неделю на нее выйдет тяжелая техника.

22 мая губернатор Красноярского края Виктор Толоконский отметил, что при нынешнем темпе работ реконструкция будет завершена, как и планировалось, — к середине сентября 2017 года. 16 сентября, отметил глава региона, взлетная полоса будет иметь все сертификаты: новое освещение, в том числе светосигнальное, а также другое оборудование для эксплуатации по всей протяженности

Первый этап реконструкции ВПП норильского аэропорта начался в июне 2016 года и завершился в сентябре. Из-за климатических особенностей работы выполняются в период с 1 июня по 15 сентября. Завершить реконструкцию планируется к осени 2018 года. До этого времени пассажиропоток будет ограничен.

Около 9,6 миллиарда рублей на обновление аэропорта направил федеральный бюджет, еще три миллиарда рублей — компания «Норникель».

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