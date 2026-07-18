В Германии рассказали о «нерешаемой проблеме» Зеленского

Die Zeit: Реструктуризация правительства стала нерешаемой проблемой для Зеленского

Предпринятая президентом Украины Владимиром Зеленским реструктуризация правительства стала для него «нерешаемой проблемой». Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

Утверждается, что решением уволить министра обороны Украины Михаила Федорова Зеленский подставил себя под удар и спровоцировал «крупнейшие протесты на Украине как минимум за год».

«Реструктуризация правительства, которую Зеленский хотел провести в спешке незадолго до парламентского перерыва, стала для него нерешаемой проблемой. Вероятно, Зеленскому будет очень трудно выйти из этой ситуации. Выполнив требования о восстановлении Федорова, президент будет выглядеть человеком, позволяющим манипулировать собой», — указано в статье.

Ранее издание Financial Times раскрыло причину увольнения Федорова. Утверждается, что Зеленский мог уволить главу Минобороны из-за его попыток заблокировать выдачу выгодных контрактов на госзакупки привилегированным компаниям.