Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:41, 18 июля 2026Мир

В Германии рассказали о «нерешаемой проблеме» Зеленского

Die Zeit: Реструктуризация правительства стала нерешаемой проблемой для Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Предпринятая президентом Украины Владимиром Зеленским реструктуризация правительства стала для него «нерешаемой проблемой». Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

Утверждается, что решением уволить министра обороны Украины Михаила Федорова Зеленский подставил себя под удар и спровоцировал «крупнейшие протесты на Украине как минимум за год».

«Реструктуризация правительства, которую Зеленский хотел провести в спешке незадолго до парламентского перерыва, стала для него нерешаемой проблемой. Вероятно, Зеленскому будет очень трудно выйти из этой ситуации. Выполнив требования о восстановлении Федорова, президент будет выглядеть человеком, позволяющим манипулировать собой», — указано в статье.

Ранее издание Financial Times раскрыло причину увольнения Федорова. Утверждается, что Зеленский мог уволить главу Минобороны из-за его попыток заблокировать выдачу выгодных контрактов на госзакупки привилегированным компаниям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В результате атаки ВСУ на Тамбовскую область погибли семь человек
    Ленинградскую область атаковали дроны
    В Германии рассказали о «нерешаемой проблеме» Зеленского
    Нейропсихолог назвала заметные на первом свидании признаки несовместимости
    Озвучена неожиданная версия убийства найденного без головы и органов бойца ВСУ
    В ФИФА оценили возможность срыва финала ЧМ-2026
    Украина выпустила по Московскому региону 370 беспилотников
    В ООН похвалили Россию
    Экс-премьер Украины высказался о «дикости Зеленского»
    Россиянам перечислили мешающие похудению продукты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok