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06:14, 18 июля 2026Мир

В ООН похвалили Россию

Зуев: Россия сотрудничает с КТУ ООН по вопросам борьбы с терроризмом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев похвалил Россию за сотрудничество с Контртеррористическим управлением (КТУ) всемирной организации. Об этом он высказался в разговоре с ТАСС.

Зуев отметил, что в настоящее время ООН сотрудничает с Россией по четырем основным направлениям, в том числе по вопросу предотвращения получения и использования террористами оружия.

«Встреча, которую мы провели, была посвящена именно тому, как эти вопросы решаются в Центральной Азии и какая поддержка необходима со стороны как с нашей стороны, так и со стороны Российской Федерации, если это потребуется», — рассказал он.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил об отказе Москвы от работы с отдельными структурами ООН. В частности, по его словам, Россия блокирует возобновление работы комитета по санкциям против Ирана и не взаимодействует со спецпредставителем генсека ООН из-за ее заявлений о российских военнослужащих.

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