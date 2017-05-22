Глава Красноярского края отчитался о реконструкции ВПП норильского аэропорта

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский провел в Норильске совещание, посвященное реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) городского аэропорта. Об этом сообщает агентство «Таймырский телеграф».

По его словам, все городские службы готовы к началу второго этапа реконструкции ВПП. Особо отметил Толоконский вклад компании «Норникель» в этот проект.

Губернатор отметил, что при нынешнем темпе работ реконструкция будет завершена к середине сентября. «И подрядчик, и заказчик подтверждают, что 16 сентября взлетная полоса будет иметь все сертификаты: новое освещение, в том числе светосигнальное, а также другое оборудование для эксплуатации по всей протяженности», — подчеркнул губернатор.

Помимо этого, Толоконский отметил отсутствие напряженности с приобретением авиабилетов на лето и первую половину сентября. Во время ремонтных работ их по прежнему можно будет приобрести в городских кассах или в интернете. При этом, по его словам, были выполнены все планы по квотам на авиабилеты для различных групп граждан.

Первый этап реконструкции ВПП норильского аэропорта начался в июне 2016 года и завершился в сентябре, в 2017 и 2018 годах пройдут следующие. Из-за климатических особенностей работы будут выполняться в период с 1 июня по 15 сентября. Завершить реконструкцию планируется к осени 2018 года. До этого времени пассажиропоток будет ограничен. В частности, аэропорт не может принимать воздушные суда типа Boeing, их заменяют самолеты малой авиации.

Около 9,6 миллиардов рублей на обновление аэропорта направил федеральный бюджет, еще три миллиарда рублей — компания «Норникель».