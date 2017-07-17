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В Красноярском крае на научные исследования потратят 216 миллионов рублей

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На научные исследования в Красноярском крае потратят 215,6 миллионов рублей, передает «Таймырский телеграф». Деньги распределят на 29 проектов, одобренных губернатором региона.

На заседании краевого правительства, в частности, обсуждался проект создания Центра селекции и семеноводства Восточной Сибири. «Одна из основных проблем, которая сдерживает развитие, например, картофелеводства на территории нашего региона, — это нехватка качественного сортового материала. 83,4 процента закупаемых семян – иностранной селекции», — заявила представитель красноярского Минсельхоза Ольга Вебер.

Предполагается, что красноярский центр семеноводства позволит к 2025 году на 85 процентов обеспечивать регион собственным качественным посадочным материалом.

Еще одним перспективным научным проектом называют разработку биопрепаратов для борьбы с сибирским шелкопрядом, чье вредное воздействие приводит к заметному сокращению лесного фонда и дополнительному риску возникновения пожаров.

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