Мурманский арктический университет разработал проект развития опорного вуза

Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) закончил разработку программы развития, соответствующей полученным этим учреждением в 2017 году статусом регионального опорного вуза. Об этом агентству ТАСС рассказала первый проректор вуза Ирина Щадрина.

Основными направлениями развития единственного в Арктической зоне России опорного вуза станут образование, наука и инновационная деятельность.

«Программа предусматривает образовательную, научную, инновационную деятельность, создание технопарков, бизнес-инкубатора. МАГУ станет интегратором развития городской и региональной социокультурной среды», — заявила Шадрина.

Сейчас программа, согласованная с региональными властями, направлена для утверждения в Минобрнауки России. В этом году на реализацию программы развития университета выделили 100 миллионов рублей.

18 апреля стало известно, что восемь новых опорных университетов получат из федерального бюджета по 100 миллионов рублей на год. По словам министра образования и науки Ольги Васильевой, всем отобранным по конкурсу вузам будет оказана финансовая помощь: 14 оставшихся университетов также получат софинансирование, а Минобрнауки окажет им экспертную и методическую поддержку.