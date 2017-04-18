Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза

Министерство образования и науки России обнародовало список из 22 университетов, которые стали победителями второй волны конкурса опорных вузов, передает ТАСС.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, учебные учреждения были разделены на две группы. В первую вошли восемь университетов, которые будут финансироваться на федеральном уровне, во вторую — 14 вузов, чьи программы развития поддержат регионы.

«Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал», — заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

В группу с федеральным финансированием вошли Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты, Ярославский госуниверситет имени П.Г. Демидова.

Среди тех, чьи программы поддержат регионы, оказались Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет имени Б.Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет имени Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет имени Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

О создании опорных университетов в регионах бывший глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил летом 2015 года. Отбор учебных заведений начался в октябре того же года и проводился в несколько этапов.