Опорным вузам выделят по 100 миллионов рублей

Восемь новых опорных университетов получат из федерального бюджета по 100 миллионов рублей на год. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева, сообщает РИА Новости.

«Восемь университетов будут получать ежегодное субсидирование из федерального бюджета, которое на ближайший год составит 100 миллионов рублей на каждого участника, а также утвержденный объем софинансирования, которое может быть представлено как регионом, так и заинтересованными работодателями», — сказала она.

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По ее словам, всем отобранным по конкурсу вузам будет оказана финансовая помощь: 14 оставшихся университетов также получат софинансирование, а Минобрнауки окажет им экспертную и методическую поддержку.

Ранее 18 апреля Министерство образования и науки России обнародовало список из 22 университетов, которые стали победителями второй волны конкурса опорных вузов. Отмечалось, что восемь вузов получат финансирование на федеральном уровне, а остальные —региональную поддержку.

Летом 2015 года о создании опорных университетов в регионах заявил Дмитрий Ливанов, занимавший в то время пост главы Минобрнауки. Отбор учебных заведений начался в октябре того же года и проводился в несколько этапов. Предполагается объединить узкоспециализированные учебные заведения в опорные многопрофильные университеты, которые должны стать центрами образования и инноваций.