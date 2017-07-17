Ученый из Приморья придумал систему измерения климата в Арктике

Научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева (ТОИ ДВО РАН) разработал методику составления прогнозов изменения климата и развития природных процессов в Арктике, использующую отложения со дна озера и морей. Проект получил грант Российского научного фонда (РНФ) в 2,3 миллиона рублей, сообщил ТАСС автор проекта Александр Колесник.

«Ожидаемые результаты обладают потенциальной практической ценностью и могут применяться в палеореконструкциях с последующим составлением прогнозов изменений климата, площади и толщины морского льда, биологической продуктивности, развития опасных природных процессов и общего экологического состояния стратегически важных регионов страны, расширения минерально-сырьевой базы, что особенно актуально для Арктического региона», — рассказал Колесник.

Данные ученый будет брать из имеющихся проб поверхностного слоя донных осадков из Восточно-Сибирского и Чукотского морей с прилегающими областями Северного Ледовитого океана, Курило-Камчатского желоба со смежной частью глубоководной равнины Тихого океана, Курильской котловины Охотского моря, озера Байкал.