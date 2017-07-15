Советник президента по климату спрогнозировал новые погодные аномалии

Советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий предупредил о повторении погодных аномалий и рассказал, что они связаны с потеплением в Арктике. Об этом он сообщил на форуме МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность» в Вытегре, передает «Интерфакс».

«Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще», — заявил Бедрицкий.

Он пояснил, что потепление в Арктике приводит к сокращению температурного контраста между полюсами и экватором и увеличению региональных атмосферных процессов. Совместно с температурными аномалиями поверхностей океана это и приводит к резкому изменению погоды, отметил советник президента.

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Специалист подчеркнул, что климатический фактор необходимо учитывать при реализации мероприятий по обеспечению гидрометеорологической и экологической безопасности.

14 июля сообщалось, что в 2017 году большинство сельхозпроизводителей России столкнутся с убытками из-за неурожая, вызванного тем, что весна и лето выдались исключительно холодными и дождливыми. Объем ущерба может составить до 2,6 миллиарда рублей.

Ранее в июле ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичам в этом году не дождаться настоящего лета, потому что столичный регион погрузился в «циклоническую депрессию».