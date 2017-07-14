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Оценен причиненный российским аграриям ущерб от аномально холодной погоды

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В 2017 году большинство сельхозпроизводителей России столкнутся с убытками из-за неурожая, вызванного тем, что весна и лето выдались исключительно холодными и дождливыми. Объем ущерба может составить до 2,6 миллиарда рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на оценочные денные Национального союза агростраховщиков.

По словам президента организации Корнея Биждова, общие убытки аграриев в растениеводстве по итогам сельскохозяйственного года могут оказаться в диапазоне 1,8–2,6 миллиарда рублей. При этом застрахованными из них могут быть около 0,6–1,0 миллиарда.

Поскольку в текущем году урожай застраховали гораздо меньше хозяйств, чем годом ранее, страховщики считают, что эти убытки в конечном итоге могут лечь на плечи федерального бюджета.

Издание отмечает, что сельхозстрахование оказалось парализовано из-за реформы отрасли, где была введена единая региональная субсидия для АПК, а нормативная база для функционирования нового закона все еще не принята. Дело в том, что действовавший в прошлом регламент из-за введения расходов на страхование в «единую» субсидию утратил свою силу, а принятый не наделяет Минсельхоз полномочиями, необходимыми для начисления субсидий.

Как утверждал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в нынешнем году жители Центральной России могут уже не дождаться жаркого лета. «Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30 градусов. Не уверен, что мы сможем при таких температурах открыть купальный сезон», — отмечал он.

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