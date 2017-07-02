Синоптики лишили москвичей надежд на жаркое лето

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил RT, что в этом году москвичи могут уже не дождаться жаркого лета.

«На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30 градусов», — заявил специалист.

По его оценке, «лето будет скомканным». «Не уверен, что мы сможем при таких температурах открыть купальный сезон. Если только смельчаки», — добавил Тишковец.

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По его словам, температура воздуха в дождливое воскресенье, 2 июля, понизится до майской климатической нормы. «Столбики термометров окажутся на 5 градусов ниже положенного по климату в макушке лета. В Москве температура воздуха достигнет плюс 17-19 градусов, а в Подмосковье не выше 15-20», — рассказал эксперт.

Жители столицы не дождутся солнца и в начале следующей недели — в понедельник погода будет примерно такой же.

1 июля в погодном центре РИА Новости сообщили, что ливень 30 июня принес более 90 процентов месячной нормы осадков в Москве. Всего в столице за месяц выпало 140 миллиметров осадков.

В столичном метеобюро назвали июнь этого года самым холодным за последние 14 лет в Москве. В июне 2003 года температура воздуха опускалась до минус 4 градусов.