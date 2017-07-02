Жителей Москвы предупредили о приближающейся грозе

В главном управлении МЧС по столице заявили, что в ближайший час и до конца суток в Москве ожидаются дождь и гроза. Текст экстренного предупреждения размещен на сайте главка в воскресенье, 2 июля.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, припарковать автомобили в гаражах или подальше от деревьев.

Аналогичное предупреждение действует в Московской области.

30 июня из-за непогоды в Москве и Подмосковье погибли два человека, 19 пострадали. Прошедший в тот день ливень стал «самым сильным для 30 июня за историю наблюдений в Москве и самым сильным для июня вообще». В ряде населенных пунктов произошли отключения энергоснабжения, сотни рейсов в столичных аэропортах были задержаны.