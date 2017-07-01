Москвичей предупредили о скорой грозе и сильном ветре

Московский главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о приближающейся грозе. Сообщение размещено на сайте столичного ГУ МЧС.

«В период с 13:00 до 19:00 1 июля в Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра 12-17 метров в секунду», — заявили спасатели.

В сообщении также отмечается, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач и кровель домов, а также повал деревьев.

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Москвичам и гостям столицы рекомендовали при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, по возможности оставлять машину в гараже.

В медицине катастроф ТАСС сообщили, что в результате бури 30 июня в Москве и области погибли два человека. «В Москве пострадали 16 человек, шесть из них находятся в больницах с травами различной степени тяжести, среди них один ребенок», — сказал собеседник агентства. В Подмосковье госпитализированы три человека.

1 июля в аэропортах столичного авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов, сообщили «Ленте.ру» в московской межрегиональной транспортной прокуратуре. «Сложившаяся ситуация находится на контроле прокуратуры, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров», — подчеркнул представитель ведомства.