Число пострадавших от московской бури выросло до 16

Число пострадавших от стихии в Москве выросло до 16 человек. Такие данные журналистам ТАСС предоставили в медицинских службах города в субботу, 1 июля.

Сообщается, что 12 человек госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана амбулаторно. Характер травм не уточняется.

Ранее было известно о девяти пострадавших.

В Подмосковье, по информации агентства, госпитализированы трое пострадавших от погодного катаклизма.

Официально подтверждена гибель одного человека в Москве, по неофициальным данным, в столице и области жертвами стихии стали трое.

30 июня главная метеостанция Москвы зафиксировала выпадение 53 миллиметров осадков. Это рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Ранее самым большим показателем считались 22,3 миллиметра (1923 год).