В Москве за несколько часов выпало 70 процентов месячной нормы осадков

Главная метеостанция Москвы зафиксировала выпадение 53 миллиметров осадков во время ливня, прошедшего в московском регионе в пятницу, 30 июня, сообщает «Интерфакс». Это «практически побило» рекорд, отметили метеорологи.

Такое количество осадков выпало примерно за шесть часов наблюдений, с полудня по 18:00. При этом месячной нормой считается 75 миллиметров.

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По неофициальным данным, в результате непогоды погибли три человека.

В МЧС гражданам советуют по возможности не выходить на улицу, держаться дальше от окон, не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты. Синоптики прогнозируют, что непогода продлится до 03:00 1 июля. Ожидается сильный дождь, грозы, град, шквалистый ветер с порывами 19-24 метра в секунду.