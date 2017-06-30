Житель подмосковных Трехгорок «порыбачил» с лодки на затопленной улице

Житель Трехгорки Одинцовского района Подмосковья выплыл на затопленную улицу на надувной лодке и попытался порыбачить. Его действия засняли на камеру очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина с удочкой садится в лодку в гигантской луже и плавает, гребя веслами. Проезжающая мимо машина с ног до головы окатывает «рыбака» водой, однако его это не останавливает.

В пятницу, 30 июня, в Московский регион пришла гроза. По неофициальным данным, в результате непогоды погибли три человека.

В МЧС гражданам посоветовали по возможности не выходить на улицу, держаться дальше от окон, не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты. По прогнозам синоптиков, непогода может продлиться до 03:00 1 июля, стоит ожидать сильный дождь, грозы, град, шквалистый ветер с порывами 19-24 метра в секунду.