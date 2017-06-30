В сети появились первые кадры надвигающегося на Москву «ветхозаветного потопа»

Жители Подмосковья и первых районов Москвы, попавших под удар надвигающегося циклона, начали публиковать в социальных сетях первые кадры происходящего.

Начало. Обещают бурю, которая бывает раз в 50, а то и 100 лет #буря #гроза #непогода #москва A post shared by prikosnovenie84 (@prikosnovenie84) on Jun 30, 2017 at 2:46am PDT

Непогода уже накрыла Звенигород, Одинцово, Красногорск и другие города к западу от Москвы.

Бог в дожде, как говорит один мой знакомый 🌧🌩 #rain #storm #шторм #гроза #tropicthunder #одинцово #odintsovo A post shared by egorrrka (@egorrrka) on Jun 30, 2017 at 2:48am PDT

#красногорск #дождь #ураган #ветер #шторм A post shared by Долгов Александр (@aleksandrdolgov.21) on Jun 30, 2017 at 3:10am PDT

По данным синоптиков, в пятницу, 30 июня, на столицу обрушится настоящий тропический ливень. Центр погоды «Фобос» предрек «ветхозаветный потоп». По прогнозам, он начнется в 15:00 и продлится до позднего вечера. Всего за день может выпасть треть месячной нормы осадков. Ливень будет сопровождаться сильным шквалистым ветром 15-20 метров в секунду и градом.