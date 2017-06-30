В сети появились первые кадры надвигающегося на Москву «ветхозаветного потопа»

Жители Подмосковья и первых районов Москвы, попавших под удар надвигающегося циклона, начали публиковать в социальных сетях первые кадры происходящего.
Непогода уже накрыла Звенигород, Одинцово, Красногорск и другие города к западу от Москвы.
По данным синоптиков, в пятницу, 30 июня, на столицу обрушится настоящий тропический ливень. Центр погоды «Фобос» предрек «ветхозаветный потоп». По прогнозам, он начнется в 15:00 и продлится до позднего вечера. Всего за день может выпасть треть месячной нормы осадков. Ливень будет сопровождаться сильным шквалистым ветром 15-20 метров в секунду и градом.