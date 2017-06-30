«Это только начало»

В пятницу, 30 июня на Москву и прилегающие регионы обрушилась стихия. По прогнозам синоптиков, в столицу пришла гроза с сильнейшим ливнем. В центре погоды «Фобос» происходящее сравнили с ветхозаветным потопом. «Лента.ру» через соцсети следит за тем, как Москва противостоит силам природы.
В районах, попавших в циклон, дождь льет стеной.
Москвичи показывают, как ветер гнет деревья.
Кое-где сыплет град, местами довольно крупный.
За происходящим со страхом наблюдали филевские коты.
Столичные и подмосковные улицы затоплены дождем.
Несмотря на предупреждения синоптиков и чрезвычайных служб, жертв все-таки избежать не удалось. По данным источников в правоохранительных органах, во время грозы в Московском регионе погибли три человека и по меньшей мере пятеро пострадали. Официальных подтверждений этой информации пока нет. Несмотря на обещания тропического ливня и грандиозных затоплений от «Фобоса», в Гидрометеобюро Москвы и Московской области заявили, что «ветхозаветного потопа» можно не бояться.