«Это только начало»

В пятницу, 30 июня на Москву и прилегающие регионы обрушилась стихия. По прогнозам синоптиков, в столицу пришла гроза с сильнейшим ливнем. В центре погоды «Фобос» происходящее сравнили с ветхозаветным потопом. «Лента.ру» через соцсети следит за тем, как Москва противостоит силам природы.

За несколько минут до того, как Москву накроет страшным ураганом. Говорят, это будет самый сильный потоп за последние 60 лет. #ураган #москва #жуть A post shared by Сергей Стиллавин (@sergeistillavin) on Jun 30, 2017 at 3:03am PDT

Висит, гремит, красота #гроза #туча #Москва #ураган #лето #storm #moscow A post shared by Svetlana Snow ❄ (@sbyaka) on Jun 30, 2017 at 4:01am PDT

A post shared by Марина (@mezozoialo) on Jun 30, 2017 at 4:14am PDT

В районах, попавших в циклон, дождь льет стеной.

30 июня 2017 года 😱⛈⛈⚡️⚡️#ураганвмоскве #ураган #армагеддон #конецсвета #спасайтеськтоможет #мочитчтонадо A post shared by Kirill Molchalin (@kirushon) on Jun 30, 2017 at 5:07am PDT

Ураган из наших окон. В кадр не вошли град и молнии. #ураган #ураганвмоскве #ливень #дождь #таймлапс #moscow A post shared by Katerina B.-Ch. (@katichka) on Jun 30, 2017 at 3:51am PDT

Москвичи показывают, как ветер гнет деревья.

A post shared by Данил (@dmkrylov) on Jun 30, 2017 at 4:57am PDT

Кое-где сыплет град, местами довольно крупный.

A post shared by Валентин видеомонтаж Москва (@muscle_mister) on Jun 30, 2017 at 5:04am PDT

— Тот самый Макс (@maxim_in_moscow) 30 июня 2017, 11:08

A post shared by Ольга Петрова (@helga89_black) on Jun 30, 2017 at 3:37am PDT

A post shared by Эник Яснолесский (@cover_enya) on Jun 30, 2017 at 4:06am PDT

За происходящим со страхом наблюдали филевские коты.

Столичные и подмосковные улицы затоплены дождем.

#водопад 😅 A post shared by Колян (@super_nikola) on Jun 30, 2017 at 3:42am PDT

Кто заплатит за ущерб людям?! Вопрос к Губернатору Московской области.... A post shared by Ирина (@irinas13) on Jun 30, 2017 at 3:29am PDT

Несмотря на предупреждения синоптиков и чрезвычайных служб, жертв все-таки избежать не удалось. По данным источников в правоохранительных органах, во время грозы в Московском регионе погибли три человека и по меньшей мере пятеро пострадали. Официальных подтверждений этой информации пока нет. Несмотря на обещания тропического ливня и грандиозных затоплений от «Фобоса», в Гидрометеобюро Москвы и Московской области заявили, что «ветхозаветного потопа» можно не бояться.