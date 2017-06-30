СМИ сообщили о первых пострадавших из-за непогоды в Москве

На улице Мироновская в Москве упавшее из-за урагана дерево придавило человека. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, по предварительным данным, он получил травмы.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Тем временем пользователи интернета публикуют видео с качающимися от ветра деревьями и выпавшим градом.

Десятки рейсов задержаны в столичных аэропортах.

В пятницу в московский регион пришла гроза. «Наиболее интенсивные осадки, которые будут сопровождаться грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду, ожидаются в период с 15:00 до 21:00. В городе выпадет от 10 до 25 миллиметров осадков», — заявляли «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение. Спасатели посоветовали по возможности не выходить на улицу, при грозе держаться дальше от окон, не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.

Коммунальные и экстренные службы города с четверга переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.

«Ожидается, что ливень, который пройдет сегодня вечером, станет сильнейшим за последние десятки лет», — передает РЕН ТВ.