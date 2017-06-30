Песков обеспокоился судьбой журналистов под дождем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце традиционного брифинга для журналистов призвал их быть осторожнее из-за сильных дождей. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 30 июня.

«Желаю всем сегодня хорошо поработать и будьте осторожны в связи с разными дождями!» — сказал он представителям прессы.

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12 мая Дмитрий Песков пожелал всем меньше снега. Так он отреагировал на ухудшение погодных условий в Московской области. Начиная с 10 мая в столице почти каждый день шел дождь со снегом.

По прогнозам синоптиков, 30 июня станет самым теплым днем в Москве с начала года, но во второй половине дня выпадет почти треть от месячной нормы осадков. Отмечается, что дождя такой силы не было в столице с 1994 года. Сильные ливни будут сопровождаться грозами, возможен град.

Последний раз сильный ливень с грозами и порывистым ураганным ветром прошел в Москве 29 мая. В результате погибли 18 человек, повреждены 240 зданий и около двух тысяч машин.