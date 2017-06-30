В Москве и области за день выпадет треть месячной нормы осадков

По прогнозам синоптиков, треть месячной нормы осадков выпадет в столичном регионе в пятницу, 30 июня. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во второй половине дня в Москву и область придут сильные дожди, сопровождаемые градом и раскатами грома. «Это составляет треть от июньской нормы осадков в Москве. Сильные ливни будут сопровождаться грозами, возможен град. Но ни о каком "ветхозаветном" потопе речи не идет», — рассказал представитель Гидрометеобюро Москвы и Московской области. Его слова приводит «Интерфакс».

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Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Ожидается, что 30 июня станет самым теплым днем 2017 года. Воздух прогреется до 26-28 градусов.

Спасатели рекомендуют сторониться рекламных щитов и шатких конструкций, по возможности ставить автомобили в гараж или оставлять на подземных парковках.

Последний раз сильный ливень с грозами и порывистым ураганным ветром прошел в Москве 29 мая. Погибли 18 человек, повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 240 зданий и около двух тысяч машин.