Умер еще один пострадавший во время майского урагана в Москве

В одной из московских больниц скончался мужчина, пострадавший во время урагана, который обрушился на столицу 29 мая. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

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«Мужчина 56 лет находился в крайне тяжелом состоянии, врачи безуспешно боролись за его жизнь», — сказал собеседник агентства.

Общее число жертв стихии в Москве и области достигло 17. Среди них были несовершеннолетние, так, 5 июня стало известно, что скончался пострадавший во время урагана восьмилетний мальчик из Люберец.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром прошел в Москве днем 29 мая. Повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 240 зданий и около двух тысяч машин. Ущерб был оценен в 25 миллионов рублей.