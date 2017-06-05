Умер пострадавший во время московского урагана восьмилетний мальчик

В больнице скончался восьмилетний мальчик из Люберец, пострадавший во время урагана, прошедшего в московском регионе 29 мая. Об этом в понедельник, 5 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. Таким образом, число жертв стихии в столице и области достигло 16.

Отмечается, что ребенок был травмирован упавшим деревом, после чего его доставили в реанимацию с различными травмами.

По данным РИАМО, пострадавший умер в воскресенье, 4 июня, не приходя в сознание. У него диагностировали опухоль мозга.

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30 мая Следственный комитет сообщил о 15 жертвах урагана: 10 человек погибли в столице, пять — в области. Отмечалось, что среди жертв были несовершеннолетние. Также около 200 человек пострадали. В частности, двое малолетних детей — девочка и мальчик — получили черепно-мозговые травмы. Ранее утверждалось, что из-за непогоды в регионе погибли 16 человек.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром прошел в Москве днем в понедельник, 29 мая. Повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 240 зданий и около двух тысяч машин.