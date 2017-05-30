Семьи жертв урагана в Подмосковье получат по миллиону рублей

Власти Московской области выплатят по миллиону рублей семьям погибших в результате урагана. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник, 30 мая, передает телеканал «360».

По его словам, власти муниципалитетов совместно с аварийно-спасательными службами принимают все необходимые меры для устранения последствий разгула стихии. К восстановительным работам привлечено свыше тысячи человек и 400 единиц техники.

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«Прошу глав муниципалитетов, особенно находящихся на западе и юго-западе Московской области, обратить внимание на крупные и небольшие населенные пункты. Все, что связано с деревьями, линиями электропередачи, телефонной связью должно быть восстановлено», — заявил Воробьев, призвав подчиненных «держать руку на пульсе».

По данным губернатора, в результата обрушившегося накануне на регион урагана в Московской области погибли пять человек, госпитализировано — 34.

Ранее во вторник со ссылкой на Следственный комитет сообщалось, что число жертв прошедшего в московском регионе урагана увеличилось до 16 человек. По данным ведомства, 11 человек погибли в Москве, трое — в Подмосковье.

Сильный ливень с грозой и порывистым ветром прошел во второй половине дня 29 мая. В разных концах Москвы и некоторых территориях Мособласти стихия уничтожала деревья, срывала рекламные щиты и кровлю крыш, переворачивала остановки общественного транспорта.