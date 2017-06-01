Выяснились подробности задержки с оповещением об урагане в Москве 29 мая

Старший ответственный дежурный офицер Центра управления кризисными ситуациями московского управления МЧС, дежуривший 28 мая накануне урагана, отложил рассмотрение сообщения Метеобюро о неблагоприятных погодных условиях новой смене, в результате чего, по предварительным данным, не была сделана SMS-рассылка о надвигающемся бедствии. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией.

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По его словам, заступивший 29 мая офицер тоже не разослал информацию, так как считал, что это сделано его коллегой. Проводится служебная проверка.

Ранее в МЧС сообщили, что экстренное оповещение населения о порывах ветра в Москве 29 мая не проводилось, поскольку прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». Представители столичных мобильных операторов рассказывали, что не смогли предупредить абонентов о надвигающемся на Москву урагане в понедельник, 29 мая, поскольку уведомление от МЧС пришло слишком поздно.

По последним данным, жертвами урагана в московском регионе стали 15 человек, ранены 208. В результате бедствия, по предварительным подсчетам, повреждены кровли более 180 зданий, от стихии пострадали примерно 1,9 тысячи машин, повалены 6,5 тысячи деревьев. По сообщению телеканала «360», ветер также вырвал крест на центральном куполе храма Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковном Королеве.