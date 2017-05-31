Кремль предостерег от спешки при поисках виновных в гибели людей от урагана

В Кремле призвали не делать поспешных выводов о вине тех или иных органов власти в гибели людей во время урагана, обрушившегося на Москву. Соответствующее заявление пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал в среду, 31 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Комментируя требование спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о проверке работы Гидрометцентра перед бурей, Песков подчеркнул, что для оценки нужны профессиональные заключения. «Любительские, эмоциональные рассуждения на этот счет были бы неуместны», — сказал он.

Ранее в среду Матвиенко поручила профильным комитетам верхней палаты парламента проверить, насколько точными были прогнозы метеорологов перед ураганом. «Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это? Почему у нас не налажено оперативное информирование граждан?» — цитирует председателя Совфеда ТАСС.

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31 мая в МЧС заявили, что в понедельник не проводилось экстренное оповещение населения о порывах ветра из-за того, что прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация».

Накануне в Кремле заявили, что столичные власти предприняли максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия разгула стихии. Вместе с тем там отказались давать оценку действиям сотрудников МЧС, в частности по своевременному информированию населения о надвигающейся буре.

Сильный ливень с грозой и порывистым ветром прошел во второй половине дня 29 мая. В разных концах Москвы и некоторых территориях Мособласти стихия уничтожала деревья, срывала рекламные щиты и кровлю крыш, переворачивала остановки общественного транспорта. По последним данным, число жертв составляет 15 человек.