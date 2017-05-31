В МЧС объяснили отсутствие экстренного оповещения перед ураганом

Экстренное оповещение населения о порывах ветра в Москве 29 мая не проводилось, поскольку прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС России.

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«По классификации МЧС России, определяющей "уровни опасности" и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз не подпадал под критерии "чрезвычайная ситуация", так как скорость ветра ожидалась менее 25 метров в секунду, то есть 17-22 метра в секунду. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было», — пояснили в МЧС.

В ведомстве добавили, что в соответствии с прогнозом МЧС информировало граждан через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и SMS-рассылку.

Ранее представители столичных мобильных операторов рассказали, что не смогли предупредить абонентов о надвигающемся на Москву урагане в понедельник, 29 мая, поскольку уведомление от МЧС пришло слишком поздно.

По последним данным, число жертв прошедшего в московском регионе урагана составило 15 человек. В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что за медицинской помощью после шторма обратились 168 человек, 146 из которых были госпитализированы.

Обрушившийся на столицу ураган повредил кровли более чем 180 зданий, от стихии пострадали более 1,9 тысячи машин, повалены более 6,5 тысячи деревьев.