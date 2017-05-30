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Москвичам в первую ночь лета пообещали повторение урагана

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В ночь на 1 июня в Москве ожидается ухудшение погоды. Об этом kp.ru заявил глава столичного департамента ЖКХ Павел Ливинский.

«По прогнозу погоды в ночь на среду 1 июня ожидаются сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду и осадки 8-9 миллиметров. Это похожий прогноз с тем, что ранее был сделан на понедельник, 29 мая», — заметил Ливинский.

Как отмечает «Российская газета», в столице объявлен желтый уровень опасности из-за возможной грозы и заморозков. Уточняется, что в дождь с грозой ожидается в некоторых районах города, температура составит 18-20 градусов.

Жертвами разрушительного урагана, произошедшего в Москве и области 29 мая, стали 16 человек, более 100 пострадавших в состоянии разной степени тяжести находятся в больницах. По предварительным данным, повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 240 зданий и около двух тысяч машин.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал устранить последствия непогоды в двухдневный срок.

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