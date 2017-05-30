Операторы объяснили отсутствие сообщения от МЧС об урагане

Столичные мобильные операторы не смогли предупредить абонентов о надвигающемся на Москву урагане в понедельник, 29 мая, поскольку уведомление от МЧС пришло слишком поздно. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников компаний.

По данным газеты, операторы получили сообщение от министерства в 16:30 мск, когда начала поступать информация о первых жертвах.

Материалы по теме Апокалипсис вчера О последствиях московского урагана — самого смертоносного за последние 100 лет

При этом собеседники отказались раскрывать данные о том, когда и сколько сообщений было разослано московским абонентам. Один из источников издания рассказал, что МЧС направляет уведомление в федеральный центр мониторинга оператора. Рассылка абонентам происходит не одновременно, поскольку серверы не рассчитаны на такую нагрузку.

В МТС объяснили, что министерство оповещает мобильных клиентов самостоятельно: оно использует абонентскую базу.

Ранее в комиссии Мосгордумы по безопасности сообщили о намерении рассмотреть вопрос об отсутствии смс-оповещений о надвигающемся урагане.

По последним данным, число жертв прошедшего в московском регионе урагана составило до 16 человек. В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что за медицинской помощью после шторма обратились 168 человек, 146 из которых были госпитализированы.